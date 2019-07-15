Беглов поручил ускорить разработку закона об инвестиционном налоговом вычете

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что экономика города будет динамично развиваться, если улучшать деловой климат.

Власти Петербурга должны поддерживать инициативных предпринимателей, которые готовы создавать высокопроизводительные рабочие места. Об этом градоначальник сказал на заседании правительства города.

Беглов добавил, что в 2019 году число высокопроизводительных мест должно достичь 1 млн 140 тысяч. Он считает, что налоговое стимулирование поможет привлечь инвесторов в инженерию, IT-сферу, биотехнологии.

«Город будет помогать таким компаниям. Нам нужно выработать единую стратегию привлечения «умных» инвестиций», – сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Градоначальник поручил ускорить разработку проекта закона об инвестиционном налоговом вычете.

Ранее Беглов рассказал о цифровизации подстанций и модернизации инженерных сооружений в Петербурге.