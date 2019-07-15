Появились кадры с места ЧП с «метеором» на Дворцовой набережной в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июля. Прогулочный «метеор» №186 врезался в Дворцовую набережную в Петербурге, никто не пострадал.

Инцидент произошел 15 июля около 18.00. Речное судно воткнулось носом в Дворцовый мост, а затем подплыло к причалу №36. Пассажиров благополучно высадили, пострадавших нет.

Как сообщают «Невские новости», перевозчиком является компания «Нева Тревел». Ранее сообщалось, что в Финском заливе погиб серфингист, который попал под винт «метеора».

«Пятый канал» опубликовал видео с места происшествия.