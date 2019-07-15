Беглов рассказал о модернизации инженерной инфраструктуры Петербурга

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города взяли курс на модернизацию инженерной инфраструктуры.

Градоначальник приехал на открытие подстанции «Ленсоветовская» после реконструкции. По словам Беглова, сфера энергетики является приоритетной для Петербурга.

Модернизация коснется ифраструктуры газоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

«Правительство Санкт-Петербурга взяло курс на модернизацию города, и в первую очередь это касается инженерной инфраструктуры», – подчеркнул Беглов, его цитируют «Невские новости».

Это поможет развивать высокотехнологичное производство и создать новые рабочие места, добавил градоначальник. Ранее Беглов сообщил, что в планах правительства цифровизировать все подстанции региона до 2030 года. Он также рассказал о развитии Пушкинского района.