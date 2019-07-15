Беглов рассказал о цифровизации всех подстанций Петербурга

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что городские электрические подстанции перейдут на цифровое управление к 2032 году.

Градоначальник побывал на открытии после реконструкции подстанции «Ленсоветовская». Ему рассказали, что подстанция полностью цифровизована, ей не требуется персонал. Вся работа ведется из пункта управления.

«До 2030–2032 года практически все станции такого уровня будут цифровизированы и реконструированы в таком виде», – заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города отметил, что Пушкинский район Петербурга будет активно развиваться. Это станет возможно благодаря станции метро «Шушары» и появлению скоростного трамвая в Купчино.

Беглов неоднократно подчеркивал, что власти Петербурга должны идти в ногу со временем. Поэтому во всех сферах экономики будут внедряться новые технологии, а это положительно отразится на качестве жизни горожан.