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Беглов принял участие в открытии подстанции «Ленсоветовская»

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Беглов принял участие в открытии подстанции «Ленсоветовская»

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии подстанции №210 «Ленсоветовская» после реконструкции.

Гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин сообщил Александру Беглову, что на реконструкцию потратили 1,3 млрд рублей. Больше 80% установленного оборудования является зарубежным.

Рюмин добавил, что к 2030 году все подстанции региона будут модернизированы. Он отметил, что на «Ленсоветовской» подстанции не нужен персонал, она управляется дистанционно.

Подстанция в Шушарах получила два силовых трансформатора, они обеспечат электроэнергией поселки Петро-Славянка и Ленсоветовский, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов встретился с коллективом петербургского Nissan, завод в этом году отмечает десятилетие.

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