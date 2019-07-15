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Беглов обсудил с правительством строительство магистрали в Приморском районе

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Беглов обсудил с правительством строительство магистрали в Приморском районе

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Петербурга Александр Беглов назвал строительство транспортной развязки Шуваловского проспекта с ЗСД важным проектом.

В Смольном состоялось заседание правительства с участием Александра Беглова. По словам градоначальника, городские власти должны уделять больше внимания развитию транспортной инфраструктуры.

Чтобы ситуация на дорогах нормализовалась, нужно построить еще одну развязку. Шуваловский проспект предложили продолжить от Камышовой до Планерной улицы. 

Транспортный узел свяжет деловой район вокруг «Лахта-центра» с другими дорогами в Приморском районе. Беглов отметил, что власти должны разработать перспективные планы развития дорожной сети, пишут «Невские новости».

Напомним, что в мае стартовали работы по ремонту дорожного полотна в Петербурге. В этом году на эти цели выделено 5 млрд рублей. Беглов отметил, что будет контролировать процесс.

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