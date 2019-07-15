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Беглов поручил организовать работу поликлиник для диспансеризации петербуржцев

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Беглов поручил организовать работу поликлиник для диспансеризации петербуржцев

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Петербурга Александр Беглов распорядился, чтобы городские поликлиники работали в выходные дни для обеспечения диспансеризации населения.

Градоначальник принял участие в заседании малого правительства в Смольном. Он прокомментировал работу медицинских учреждений.

«Нужно организовать работу поликлиник в субботу-воскресенье для диспансеризации. Может быть, не каждую, но все же», – сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Руководитель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что пациентов принимают в вечернее время. Он добавил, что петербуржцев обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами.

Список лекарств, которые можно купить по рецепту врача, расширили до 671 наименования. В Петербурге работают тридцать три группы патронажной службы.

Ранее сообщалось, что Беглов во время объезда СНТ «Красногорское» проинспектировал, как оказывает медпомощь петербургским дачникам.

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