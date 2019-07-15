Беглов указал на необходимость повышения производительности труда в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании малого правительства. На совещании обсуждалась программа по экономическому развитию города.

Вице-губернатор Евгений Елин представил доклад о реализации программы за 2018 год и первые шесть месяцев текущего года. Власти улучшили деловой и инвестиционный климат Петербурга. Этому способствует проведение ПМЭФ.

На площадке международного форума заключены договора на 6 млрд рублей, отметил Елин. Александр Беглов напомнил членам правительства, что необходимо повышать производительность труда.

«Нам нужно развитие технологических рабочих мест. И, главное, они должны быть высокооплачиваемыми», – добавил градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Объем инвестиций должен составлять четверть от ВВП Петербурга, сказал Евгений Елин. Ранее сообщалось, что на совещании обсудили проблему свалок. Беглов попросил поставить на контроль вопрос с вывозом мусора.