Беглов обсудил с правительством проблему стихийных свалок в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании правительства в Смольном. На повестке стоит вопрос о реализации программы «Экономическое развитие и экономика знания».

Члены городского правительства обсудили поправки к законам о бесплатной медицинской помощи и о правилах застройки и землепользования. Градоначальник также поднял вопрос о стихийных свалках.

«Надо разобраться с бытовым мусором и строительными отходами. Привлекать частный бизнес к этому вопросу и в ближайшее время проехать посмотреть», – заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Александр Беглов пояснил, что во время встреч с жителями разных районов Петербурга неоднократно слышал жалобы на вывоз мусора. Петербуржцы сообщали о проблемах со свалками и в комментариях на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что активисты составили список из 36 адресов. Эту проблему должны решать районные власти и комитет по благоустройству. Беглов отметил, что ситуация со свалками находится под его личным контролем.

Ранее градоначальник посоветовал петербуржцам внимательно выбирать управляющую компанию. Подрядчики должны качественно выполнять работу, которую им поручают горожане.