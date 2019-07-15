Суд Петербурга вынес приговор ветеринару и его супруге по делу о наркотиках

Санкт-Петербург, 15 июля. Городской суд Петербурга сегодня вынес решение по делу о производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Фигурантами уголовного дела стали супруги Дмитрий Каравайчик и Диана Грабовская. По версии следствия, Каравайчик производил амфетамин в Ленобласти, а его жена распространяла наркотики в Петербурге.

В общей сложности подсудимые обвинялись в шести эпизодах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Прокуратура просила приговорить Каравайчика к 18 годам колонии, его супругу к 16 годам.

Подсудимый Дмитрий Каравайчик утверждал, что изготавливал не амфетамин, а лишь его имитацию. Однако во время обыска в квартире подсудимых нашли килограмм запрещенных веществ.

Он настаивал, что полученные средства использовал для лечения животных. Каравайчик является ветеринаром, он разрабатывал протезы для животных. Судья Галина Пономарева сочла, что производство якобы заменителя наркотиков ради помощи животным, – это дешевый спектакль.

Каравайчика приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его супругу — к 16 годам колонии общего режима.