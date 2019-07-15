Петербургские архитекторы решат, что делать с бочкой бензина под Конюшенным ведомством

Санкт-Петербург, 15 июля. Архитекторы представят пять проектов реконструкции Конюшенного ведомства в Петербурге в ближайшие дни.

Задачей победителя конкурсе будет не только реконструкция здания, но и решение вопроса с бочкой бензина, закопанной здесь более 40 лет назад. Петербуржцы давно знают, что эта земля загрязнена горюче-смазочными материалами.

Некоторые говорят, что в 1920-х годах тут находился автобусный парк. Возможно, это «наследство» одной из ленинградских АЗС, которая стояла рядом с Конюшенным двором.

Как рассказал бывший глава комбината автообслуживания Вячеслав Шалин, в советские времена здесь стояла АЗС №8. В ее распоряжении могли быть несколько подземных резервуаров на 16-25 кубов горючего, пишет «Петербургский дневник».

По мнению эксперта, резервуары должны были давно демонтировать. В таком случае непонятно, что вызывает неприятный запах в этом районе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге построят крупнейший арт-парк, который обещает быть не менее масштабным, чем «Зарядье» в Москве.