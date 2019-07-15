Африканец украл кольцо за 12 млн рублей у звезды сериала «Сладкая жизнь»

Санкт-Петербург, 14 июля. Иностранец похитил в Петербурге мобильный телефон, украшения и документы актрисы Марии Шумаковой, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 13 июля, из припаркованного Mercedes неизвестный украл сумку стоимостью 150 тысяч рублей, кольцо с желтым бриллиантом стоимостью 12 млн рублей, наручные часы Rolex, IPhone X, паспорт, банковские карты.

Вещи звезды сериала «Сладкая жизнь» находились в автомобиле участника съемочной группы канала ТНТ. Из машины также пропали кассовые чеки художника по костюмам и конверт с деньгами. Общий ущерб составил 13 465 000 рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи, предположительно, злоумышленник африканского происхождения. Был одет в темную куртку с капюшоном, темные брюки, при себе имел белый пакет.

Позднее полиция задержала ранее судимого гражданина РФ 1993 года рождения с африканской фамилией. Его изобличили в совершении преступления, правоохранители проводят оперативные мероприятия.