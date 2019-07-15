Незнакомец изнасиловал и ограбил петербурженку на пустыре

Санкт-Петербург, 15 июля. Полиция разыскивает подозреваемого, который напал на женщину на пустыре рядом с улицей Коллонтай в Петербурге.

Инцидент произошел днем 14 июля. Безработная женщина обратилась в полицию и сообщила об изнасиловании. По словам заявительницы, злоумышленник надругался над ней, а затем забрал из сумки две тысячи рублей.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что двое узбеков напали на свою землячку и изнасиловали.