Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двое иностранцев изнасиловали женщину в Петербурге

40
0 Оставить комментарий

Двое иностранцев изнасиловали женщину в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июля. Уроженка Узбекистана заявила об изнасиловании в отеле на Невском проспекте в Петербурге, сообщил источник в правоохранитеьных органах.

Инцидент произошел в ночь на 14 июля. Двое мужчин надругались над своей землячкой, затем усадили ее в автомобиль Geely и отвезли в Выборгский район, где высадили в неизвестном месте.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, стражи порядка ищут подозреваемых, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что петербуржец совершил действия сексуального характера в отношении школьницы в лесополосе.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров