Двое иностранцев изнасиловали женщину в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июля. Уроженка Узбекистана заявила об изнасиловании в отеле на Невском проспекте в Петербурге, сообщил источник в правоохранитеьных органах.

Инцидент произошел в ночь на 14 июля. Двое мужчин надругались над своей землячкой, затем усадили ее в автомобиль Geely и отвезли в Выборгский район, где высадили в неизвестном месте.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, стражи порядка ищут подозреваемых, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что петербуржец совершил действия сексуального характера в отношении школьницы в лесополосе.