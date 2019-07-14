Приобретенный по распоряжению Беглова трамвай «Витязь-М» прибыл в парк

Санкт-Петербург, 14 июля. Петербургское ГУП «Горэлектротранс» получил первый трамвай «Витязь-М» из партии, предназначенной для юго-запада города.

Постановление о покупке 21 современного трамвая в мае подписал глава Петербурга Александр Беглов. Новые вагоны выйдут на маршрут №60.

Это масштабное обновление подвижного состава в трамвайном парке №8. Известно, что «Витязь-М» собирали в Петербурге на заводе электрического транспорта, пишут «Невские новости».

Градоначальник неоднократно заявлял, что петербургские власти поставили цель развивать транспортную систему. Ранее сообщалось, что к 1 сентября должны заработать три станции Фрунзенского радиуса метро.

Сейчас там идут работы по благоустройству территории.