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Приобретенный по распоряжению Беглова трамвай «Витязь-М» прибыл в парк

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Приобретенный по распоряжению Беглова трамвай «Витязь-М» прибыл в парк

Санкт-Петербург, 14 июля. Петербургское ГУП «Горэлектротранс» получил первый трамвай «Витязь-М» из партии, предназначенной для юго-запада города.

Постановление о покупке 21 современного трамвая в мае подписал глава Петербурга Александр Беглов. Новые вагоны выйдут на маршрут №60.

Это масштабное обновление подвижного состава в трамвайном парке №8. Известно, что «Витязь-М» собирали в Петербурге на заводе электрического транспорта, пишут «Невские новости».

Градоначальник неоднократно заявлял, что петербургские власти поставили цель развивать транспортную систему. Ранее сообщалось, что к 1 сентября должны заработать три станции Фрунзенского радиуса метро.

Сейчас там идут работы по благоустройству территории.

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