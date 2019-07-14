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«Зенит» ожидает до 45 тысяч болельщиков на матче с «Тамбовом»

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«Зенит» ожидает до 45 тысяч болельщиков на матче с «Тамбовом»

Санкт-Петербург, 14 июля. На «Газпром Арене» в Петербурге состоится матч ФК «Зенит» с «Тамбовом», встреча начнется в 19.00.

Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба, на первый матч сине-бело-голубых в новом сезоне РПЛ придут порядка 45 тысяч зрителей.

Матч первого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом» заинтересовал болельщиков со всей страны. В Петерург приехали фанаты клуба из других регионов РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что петербургский клуб готов обменять Джорджевича на футболиста из московского «Динамо» Евгеньева.

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