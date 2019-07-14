Петербурженка забыла в туалете украшения на 3 млн рублей

Санкт-Петербург, 14 июля. Женщина в Петербурге забыла в туалете украшения на 3 млн рублей, неизвестный похитил драгоценности, сообщил источник в правоохранитеьных органах.

Инцидент произошел вечером 13 июля на Потемкинской улице. Адвокат зашла в общественный туалет, положила кольцо из белого золота с бриллиантом и кольцо с жемжчужиной на туалетный столик.

Через какое-то время она ушла из уборной, забыв про украшения. Вернувшись в туалет, она обнаружила, что их украли. Правоохранители проверяют информацию по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что петербуржец забыл в вагоне метро сумку с крупной суммой денег. В итоге неизвестные похитили шесть миллионов рублей.