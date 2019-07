Крис Норман устроил скандал в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июля. Лидер британской группы Smokie Крис Норман прервал выступление в Ледовом дворце в Петербурге из-за плохого звука.

Крис Норман устроил скандал на фестивале «Белые ночи» в Петербурге. После двух песен он выругался, заявив, что звук ужасный и покинул сцену.

Некоторое время для зрителей играл только гитарист. Норман вернулся к слушателям через какое-то время, когда звук наладили. Музыкант спокойно доиграл свою программу.

Зрители остались довольны его выступлением. На фестивале также выступили отечественные звезды — Григорий Лепс, Николай Басков и Дима Билан.

Крис Норман выступал в составе Smokie с 1964 по 1986 годы. В конце июля у Нормана запланированы выступления в Германии. Самые известные песни группы: What can i do, Stumblin in, Living next door to Alice и другие.

