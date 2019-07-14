Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Нобоа присоединится к «Сочи» 15 июля

59
0 Оставить комментарий

Нобоа присоединится к «Сочи» 15 июля

Санкт-Петербург, 14 июля. ФК «Сочи» достиг договоренности с «Зенитом» о переходе полузащитника Кристиана Нобоа, сообщил источник Федерального агентства новостей.

15 июля эквадорский футболист присоединится к «Сочи». Состав сочинцев этим летом пополнила большая группа футболистов из «Зенита»: Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз и Эльмир Набиуллин.

Кристиан Нобоа выступал за «Зенит» с лета 2017 года. В прошлом сезоне он отыграл 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. В апреле 2019 года игроку исполнилось 34 года.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров