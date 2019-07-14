Санкт-Петербург, 14 июля. Глава Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры, который скончался на 84-м году жизни.

Градоначальник отметил, что Виктор Соснора определял литературную жизнь культурной столицы России. Его творчество было индивидуальным, добавил Беглов.

«Он был настоящим послом петербургской культуры. Его произведения переведены на многие языки», — сказал глава города.

Петербуржцы будут помнить Соснора, как интеллигентного, образованного и вдумчивого человека. Поэт скончался в Петербурге, на протяжении многих лет он возглавлял литературное объединение Ленинграда.

Ранее в Петербурге умер известный скульптор Владимир Горевой. Беглов выразил соболезнования семье олимпийской чемпионки Балдычевой.