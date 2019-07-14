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Петербуржцы на 10 часов застряли в аэропорту Болгарии

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Петербуржцы на 10 часов застряли в аэропорту Болгарии

Санкт-Петербург, 14 июля. Петербуржцы сообщили, что более 10 часов не могут вылететь из болгарского города Бургас.

Авиакомпани Bulgaria Air заявила о задержке рейса FB619 на четыре часа. После этого вылет снова отложили, при этом пассажиров запустили в самолет, но лайнер так и не покинул аэропорт.

По словам туристов из Петербурга, им не называют причину отметы вылета. Ожидающих перелет пассажиров заселили в отель.

Ранее сообщалось, что в самолет, вылетевший из Петербурга в Грецию, врезалась птица. Авикомпания решила заменить лайнер из-за повреждения фюзелляжа.

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