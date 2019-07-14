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Шумная гулянка с алкоголем закончилась поножовщиной в Ленобласти

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Шумная гулянка с алкоголем закончилась поножовщиной в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 июля. Жительницу Ленобласти задержали по подозрению в нападении с ножом на сожителя, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 13 июля в Гатчине. В квартире дома на улице Урицкого женщина и ее сожитель распивали алкогольные напитки.

В какой-то момент между ними произошла ссора, женщина набросилась с ножом на 40-летнего мужчину. Она нанесла ему тяжелое ранение, пострадавшего госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на прохожих в Башкирии. От полученных травм скончались три человека.

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