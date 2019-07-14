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Шесть миллионов рублей украли в метро Петербурга из забытой пассажиром сумки

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Шесть миллионов рублей украли в метро Петербурга из забытой пассажиром сумки

Санкт-Петербург, 14 июля. Житель Петербурга забыл в метро сумку, из которой пропали шесть миллионов рублей, сообщил источник. 

Инцидент произошел 13 июля около 19.45. В полицию обратился местный житель и сообщил о пропаже денег. По словам заявителя, он оставил сумку на станции «Площадь Александра Невского-2».

Там также находились его документы. Позднее личные вещи удалось найти, но в сумке не было денег. Правоохранительные органы проводят проверку, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что хулиган разбил стекло электропоезда в петербургском метро. Полиция задержала нарушителя.

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