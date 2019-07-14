«Зенит» готов обменять Джорджевича на защитника «Динамо»

Санкт-Петербург, 14 июля. Петербургский «Зенит» рассматривает вариант обмена нападающего Луки Джорджевича на защитника «Динамо» Романа Евгеньева, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сине-бело-голубые уже предпринимали попытки заполучить 20-летнего защитника и предлагали за его трансфер 4 млн евро. Однако руководство «Динамо» отказалось от продажи своего воспитанника.

Петербуржцы готовы предложить столичному клубу Джорджевича и порядка 1,5 млн евро за Евгеньева. Это предложение может заинтересовать «Динамо», поскольку москвичи хотят усилить линию атаки.

Черногорский спортсмен интересен бело-голубым, однако остается под вопросом готовность клуба расстаться с футболистом.

Роман Евгеньев — воспитанник «Динамо». Прошлый сезон стал первым в карьере футболиста в составе главной команды бело-голубых. На его счету 19 матчей в основе, из которых 16 — полные. В 2019 году игрок впервые был вызван в молодежную сборную России, за которую провел 2 встречи.

Лука Джорджевич выступает за «Зенит» с лета 2012 года. Он провел 30 матчей за петербуржцев, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Два последних сезона он провел в тульском «Арсенале» на правах аренды. В его активе 50 матчей, 16 голов и 6 голевых в составе туляков.