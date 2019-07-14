Синоптики пообещали потепление в Петербурге 14 июля

Санкт-Петербург, 14 июля. Синоптики рассказали, что 14 июля в Петербург ненадолго вернется теплая погода, но пройдут дожди.

Столбики термометров покажут 21 градус тепла, в ночное время суток температура воздуха опустится до 9 градусов тепла, в некоторых районах города пройдут небольшие дожди.

С начала рабочей недели похолодает, во вторник будет стоять дождливая прохладная погода. 15 и 16 июля столбики термометров покажут 22 градуса тепла, пишут «Невские новости».

Специалисты предупреждают, что до следующей субботы в городе на Неве будут идти дожди.