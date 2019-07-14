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Беглов постарается прийти на матч «Зенита» против «Тамбова»

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Беглов постарается прийти на матч «Зенита» против «Тамбова»

Санкт-Петербург, 14 июля. Временно исполняющий руководителя Северной столицы Александр Беглов рассказал о возможном посещении домашнего матча «Зенита» против «Тамбова». По его словам, он посетит игру, если позволит рабочий график.

Встреча «Зенит» — «Тамбов» начнется в 19.00.

«Завтра, если позволит график, хочется сходить на футбол, играем с «Тамбовом», — написал Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Для обоих команд этот матч станет первым в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Тамбов» является новичком российского чемпионата, завоевав путевку в элитный дивизион по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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