Поэт Виктор Соснора скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июля. Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора скончался в Петербурге на 84 году жизни. Об этом сообщил его ученик Вадим Лурье в Facebook.

«Виктор Соснора сегодня умер. Вчера во второй половине дня стало резко ухудшаться состояние, и без того неважное всю последнюю неделю», — написал Лурье.

По словам Лурье, поэта перевезли в Мариинскую больницу, ночью ему сделали операцию – удалили и желчный пузырь и многочисленные спайки в кишечнике. Врачи давали плохие прогнозы. На утро состояние поэта не улучшилось, днем Соснора скончался. Информацию о дате и месте прощания с поэтом пока не сообщается.

Соснора является автором исторических повестей о периоде царствования Екатерины II – «Две маски» (1976) и «Спасительница отечества» (1984). Сам поэт определял жанр этих повестей как «литературные варианты исторических событий». Поэт являлся главой Академии русского стиха, а также лауреатом премии «Северная Пальмира», премии Андрея Белого и национальной премии «Поэт».