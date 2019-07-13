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Авария со смертельным исходом произошла под Петербургом

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Авария со смертельным исходом произошла под Петербургом

Санкт-Петербург, 13 июля. Автомобиль Subaru Impreza врезался в такси, машину марки Hyundai Solaris, стоявшую перед светофором. Водитель такси погиб на месте, а виновника дорожно-транспортного происшествия госпитализировали, сообщили в районном отделе ГИБДД.

Аварию зафиксировали камеры наблюдения на перекрестке в поселке Песочное. Как известно, за рулем автомобиля Subaru Impreza находился 40-летний мужчина, а такси управлял 22-летний парень. Водитель Subaru сейчас находится в больнице с многочисленными травмами, сообщает «Пятый канал».

Свидетели ДТП рассказали, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося полиция проводит соответствующие мероприятия по проверке и установлению личности участников аварии, а также ее обстоятельств.

 

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