Парусная гонка, кайтсерфинг и салют ждут гостей и участников Балтийской парусной недели

Санкт-Петербург, 13 июля. В Петербурге стартовала «Балтийская яхтенная неделя». Организаторы уже третий год подряд возрождают традицию смотра яхт первыми лицами города, заложенную еще в императорской России в 1909 году, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич отметил, что мероприятие является одним из главных морских событий Петербурга, которое привлекает туристов из разных стран. Только в этом году планируется, что «Балтийскую яхтенную неделю» посетят около 100 тысяч человек.

В ходе губернаторского смотра почетные гости поприветствовали экипажи яхт, участвующих в Балтийской яхтенной неделе: суда Национальной парусной лиги, монофлот из яхт-участниц «Балета парусов», большие исторические парусники «Надежда», «Леди Л», «Лукулл», «Русич».

Уже второй год подряд параллельно с «Балтийской парусной неделей» проходит Всероссийская регата «Национальная парусная лига». В этом году она отмечает свой первый юбилей. Принять участие в пятом этапе 2019 приехали яхтсмены из разных регионов России, всего 21 команда. Победителям гонки в следующем году обеспечено место в одной из крупнейших парусных регат на Балтийском море — Nord Stream Race.

Также для посетителей «Балтийской яхтенной недели» у стен Петропавловской крепости выросла целая морская деревня с интерактивными зонами для детей и взрослых.

После окончания парусной гонки на воду выйдут кайтсерфингисты и виндсерфингисты, чтобы показать свои самые лучшие трюки. А завершится праздничный день водно-световым шоу «Балет парусов» и праздничным фейерверком над береговой линией стрелки Васильевского острова.

«Балтийская яхтенная неделя» простится с Северной столицей 17 июля, но лишь до следующего года.