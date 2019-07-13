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Легковушка врезалась в грузовик на трассе «Скандинавия», ФАН публикует видео

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Легковушка врезалась в грузовик на трассе «Скандинавия», ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 13 июля. В Выборгском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участие грузового и легкового автомобилей.  ДТП случилось на федеральной автодороге А-181 «Скандинавия», в районе поселка Огоньки, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Столкновение серьёзное. У легкового автомобиля видны сильные повреждения кузова. Люди, которые находились в машине, живы, но получили серьезные травмы. Все они находятся на обочине и ждут приезда скорой помощи.

Грузовик также серьёзно пострадал, у него пробито переднее левое колесо и бензобак. По дороге растекается бензин, что создаёт дополнительную опасность возгорания. 

Данная авария спровоцировала сильную пробку на трассе. Сотрудников дорожно-патрульной службы и пожарных на месте пока нет.

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