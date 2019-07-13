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Оператор петербургского телеканала найден убитым на Васильевском острове

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Оператор петербургского телеканала найден убитым на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 13 июля. Оператор Петр Миков обнаружен убитым в пятницу на Васильевском острове в Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, труп Микова обнаружили на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

В последнее время Миков работал оператором на телеканале «78», в ток-шоу Ники Стрижак «Открытая студия». В 2011 году он стал лауреатом премии «Золотое перо» за работу оператором над документальным фильмом «Русские сезоны Начо Дуато».

Ранее Миков сотрудничал с журналистом, ведущим Александром Маличем. О смерти своего друга он узнал от коллег.

«Какой ужас… Во-первых, я выражаю свои соболезнования всем, кто его знал: всем его родным и близким. И для меня это… Просто вы меня сейчас огорошили этой новостью», — сообщил Малич ФАН.

Журналист рассказал, что недавно виделся с Миковым на одном из проектов. 

«Он был интеллигентнейшим, добрейшим человеком, высочайшим профессионалом, очень внимательным к деталям, и всегда думающим о тех, с кем он работает, о тех, кто находится в кадре. У них была всегда такая уверенность, что он думает на шаг вперед… Это огромная потеря для нас всех», — подчеркнул Малич.

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