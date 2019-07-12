Беглов вмешался в ситуацию вокруг Муринского парка

Санкт-Петербург, 12 июля. Глава Петербурга Александр Беглов вмешался в ситуацию, связанную с вырубкой деревьев в Муринском парке под строительство второй очереди спортивного комплекса Nova Arena.

Проект строительства спорткомплекса не обсуждался с местными жителями, в связи с этим начало работ вызывало широкий общественный резонанс. Выговор от Беглова получили трое вице-губернаторов — Эдуард Батанов, Николай Бондаренко и Николай Линченко, сообщают «Невские новости».

Ранее глава города давал распоряжение разобраться в ситуации и согласовать проект благоустройства. По его словам, данная ситуация «показала полное нарушение порядка реализации проекта». Градоначальник подчеркнул, что впредь будет жестко требовать соблюдения порядка согласования проектов с местными жителями.

Владелец спортивного комплекса, бизнесмен Олег Баринов сообщил изданию, что предварительное согласование проекта с жителями Калининского района состоялось три года назад. По его словам, «тогда у инициативы противников не нашлось». В настоящее время работы приостановлены.

В четверг на территории Муринского парка был вырублен участок зеленых насаждений. Рабочие удалили несколько десятков дубов и берез. По словам Баринова, большая часть вырубленных вязов была больна.