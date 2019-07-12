Беглов поблагодарил бизнесменов, оказавших помощь нуждающимся семьям

Санкт-Петербург, 12 июля. Глава Петербурга Александр Беглов поблагодарил представителей туристического бизнеса, оказавших помощь нуждающимся жителям Северной столицы.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Беглов опубликовал «пост с благодарностями за добрую и правильную историю». Он напомнил, что ранее петербургские власти обратились к предпринимателям с предложением помочь семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Первым, по словам градоначальника, откликнулся туристический бизнес, Союз предприятий туриндустрии Северо-Запада.
«Они дали 200 путевок для детей и их приемным мамам, мамам-опекунам. Сегодня я прочитал несколько писем от них. Письма очень трогательные, все в восторге от путешествий», — рассказал глава города.