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Беглов рассказал о созданной на Кировском заводе уникальной специальности

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Беглов рассказал о созданной на Кировском заводе уникальной специальности

Санкт-Петербург, 12 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал на мероприятии в честь запуска в серийное производство нового поколения тракторов «Кировец» К-7 на Петербургском тракторном заводе.

По словам градоначальника, в настоящее время на предприятии работают много молодых специалистов. Беглов напомнил, что на Кировском заводе, в состав которого входит Петербургский тракторный завод, была изобретена уникальная специальность — инженер сквозного проектирования. Об этом пишут «Невские новости».

Глава Петербурга обратил особое внимание на тот факт, что городские власти готовы оказывать заводу любую поддержку: для того, чтобы реализовать крупные проекты, необходимы помощь и содействие.

Ранее Беглов рассказал о планах города по реставрации зданий со сложными фасадами.

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