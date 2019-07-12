Беглов намерен довести среднюю зарплату в Петербурге до 100 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 12 июля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с вице-премьером правительства России Дмитрием Козаком заявил о намерении довести среднюю заработную плату в городе до 100 тысяч рублей, а региональный бюджет — до триллиона рублей.

В пятницу на Петербургском тракторном заводе (дочернее предприятие ОАО « Кировский завод») состоялась торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7. Как сообщает пресс-служба правительства Северной столицы, на мероприятии, помимо Беглова и Козака, присутствовал также министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Козак и Беглов во время осмотра территории предприятия затронули задачи, касающиеся будущего города на Неве. Одной из тем обсуждения стала заработная плата жителей Петербурга, пишут «Невские новости».

Заместитель главы российского правительства обратил внимание на то, какими темпами идет развитие петербургской промышленности. По его словам, показатели опережают общероссийские. Козак подчеркнул, что в этом заслуга правительства Северной столицы.

Беглов поблагодарил собеседника за государственную поддержку и оказанную городу помощь и подчеркнул, что, если бы не коммуникации, налаженные с ведомствами и членами правительства, руководству Петербурга сложно было бы добиться таких результатов.

«Помощь, которую оказывает правительство РФ, — она уже дает первые результаты», — сказал градоначальник.

Ранее врио губернатора сообщил о дополнительных мерах социальной поддержки, которые ввели недавно в городе. Так, команда Беглова работает над расширением возможностей службы социального такси. На днях в рамках первого этапа градоначальник увеличил список категорий граждан, которые могут пользоваться этой услугой, внеся изменения в Социальный кодекс.

Кроме того, Беглов обратил внимание на проблему протекающих кровель в домах Петербурга. Глава города призвал лишать лицензий некачественно выполняющие свои обязанности управляющие компании.