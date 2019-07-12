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Беглов внес поправки в городской Экологический кодекс

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Беглов внес поправки в городской Экологический кодекс

Санкт-Петербург, 12 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении поправок в городской Экологический кодекс, которые направлены на приведение его в соответствие с действующим законодательством. Об этом говорится на официальном сайте правительства Северной столицы.

Согласно внесенным изменениям, к компетенции губернатора теперь относится установление, изменение или прекращение существования охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения.

Поправки также будут регламентировать исключение из объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня материалы комплексного экологического обследования участков территорий. Они обосновывают придание данным землям правового статуса охраняемых территорий регионального значения.

Экологический кодекс дополняется положением, согласно которому государственные природные заказники могут быть созданы после преобразования таких территорий федерального значения.Беглов внес поправки в городской Экологический кодекс

Ранее Беглов распорядился объявить выговор трем вице-губернаторам правительства города, которые не выполнили поручение по Муринскому парку, расположенному в Калининском районе Северной столицы.

Кроме того, градоначальник поручил провести инвентаризацию ливневой канализационной системы города и устранить все имеющиеся недочеты. По его словам, систему необходимо модернизировать, поскольку она была спроектирована еще в 1980-е годы и в настоящее время не справляется с водными потоками.

В ходе рабочей поездки в Кировский район он сообщил о прекращении слива стоков в реку Новая. Выяснилось, что нормы вредных веществ в ней превышены в десятки раз, а по некоторым показателям — в несколько тысяч раз.

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Источник: Сайт правительства Санкт-Петербурга
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