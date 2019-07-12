В Петербурге создадут спортивный комплекс для сдачи норм ГТО

Москва, 12 июля. Смольный показал, как будет выглядеть новая бесплатная площадка в парке 300-летия Петербурга. В конце года для жителей города будет организован спортивный комплекс для сдачи норм ГТО. На территории обустроят дорожки для бега с удобным покрытием на 60 и 100 метров. Турники и функциональные рамы будут сделаны для любителей силовых тренировок. Парк понравится и тем, кто предпочитает прыжки в длину и стрельбу в тире.

Посетителям можно будет принять участие в профессиональных видах спорта, таких как футбол, бейсбол и регби. И даже позаниматься легкой атлетикой. Также в будущем спортивном комплексе можно будет устраивать гонки на велосипедах и автомобилях. А для удобного пребывания в комплексе откроются душевые кабины и раздевалки общего пользования.

Пространство для спорта выбрано не случайно. Открытая территория с широкой береговой линией, примыкающая к парку 300-летия Петербурга. Беговые дорожки для сдачи норм ГТО соединяются с существующими дорожками парка, сообщает «Петербургский дневник».

Для гостей спортивного комплекса организуют трибуны на 200 мест. Территория будет полностью приспособлена для передвижения людей с ограниченными возможностями. Для посетителей с детьми построят детскую площадку, а для родителей – зону отдыха.

В комитете по благоустройству Петербурга пояснили, что территория оборудована для всех, кто любит активный отдых. За строительство комплекса возьмется компания «Гласстрой», стоимость проекта оценивается в 122, 3 миллиона рублей. Все работы планируется закончить до 31 октября этого года.

В последнее время все больше людей заботятся о своем здоровье и выбирают спорт. Правительство Петербурга активно поддерживает и развивает это направление.