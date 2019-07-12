Беглов заявил, что обязательно будет участвовать в дебатах

Санкт-Петербург, 12 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с просьбой оценить его решение участвовать в дебатах перед выборами на пост губернатора. Соответствующий опрос он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник объявил, что принял решение в обязательном порядке участвовать в дебатах и рассказать о своем видении развития Северной столицы.

«Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение — обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», — написал Беглов.

К своему сообщению глава города прикрепил опрос под названием «Нужно ли участвовать в дебатах? Поддерживаете ли вы мое решение?».

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала Александра Беглова кандидатом в губернаторы. Об этом сообщила во время заседания горизбиркома член комиссии Марина Жданова.