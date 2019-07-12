Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам за вырубку деревьев в Муринском парке

Санкт-Петербург, 12 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился объявить выговор трем вице-губернаторам правительства города за невыполнение поручения по Муринскому парку.

С просьбой о помощи к Александру Беглову обратился глава Калининского района Василий Пониделко. Он отметил, что «происходящее сегодня в Муринском парке не иначе как неисполнением поручения губернатора не назовешь».

Напомним, что застройщиком в Муринском парке является компания «Анна Нова». Она планирует построить вторую очередь спортивного комплекса «Нова Арена». Ранее жители района выступили против сокращения площади парка ради спортивного объекта. Градоначальник Александр Беглов дал распоряжение разобраться с ситуацией и согласовать проект благоустройства парка с жителями.

«Сегодняшняя ситуация показала полное нарушение порядка реализации проекта, — подчеркнул Александр Беглов. — Предварительно в обязательном порядке проект благоустройства должен согласовываться с жителями и проходить общественные слушания. Вина за нарушение порядка полностью лежит на троих вице-губернаторах».

Глава города объявил выговор вице-губернаторам Эдуарду Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко. Беглов заметил, что впредь будет жестко требовать соблюдения порядка согласования подобных проектов с жителями города. Об этом пишут «Невские новости».