Санкт-Петербург, 12 июля. В Петербурге стартовал V этап Национальной парусной Лиги. Невский берег принял соревнования в рамках Балтийской яхтенной недели. Ежегодное событие началось с открытия гонок на пляже Петропавловской крепости, которое состоялось уже сегодня в 9 утра.

За масштабной гонкой парусных судов можно наблюдать с берега Невы. Яхты выходят в плаванье по реке на 20 минут, успевая за это время пройти полный маршрут гонок и вернуться в стартовую точку. Вместе с тем каждый раз происходит полная смена экипажа, что дает спортсменам больше времени на отдых. Пока что главным соперником для каждого судна является, как ни странно, ветер. Именно преодоление нелегких погодных условий делает соревнование еще более захватывающим.

В перерыве между гонками в рамках V этапа Национальной парусной лиги зрители могут сделать красивые фотографии на фоне деревянных посудин, специально установленных на берегу. Кроме того, и дети, и взрослые могут попробовать свои силы в управлении парусом, закреплённым на небольшой доске таким образом, чтобы каждый смог почувствовать себя так, будто находится в открытом море. За безопасность на таком мини-аттракционе переживать не стоит – все происходит под руководством инструктора. Также каждый два часа можно увидеть и услышать выстрел настоящей пушки, также расположенной на берегу Невы.

Для всех желающих Национальная парусная лига будет длиться с 12 до 14 июля. Ежедневное открытие можно увидеть в 9:00, а завершение соревнований, подведение итогов и награждение происходит в 17:00 каждого из дней.