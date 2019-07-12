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Беглов принял участие в закладке противоминного корабля «Анатолий Шлемов»

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Беглов принял участие в закладке противоминного корабля «Анатолий Шлемов»

Москва, 12 июля. Глава Петербурга Александр Беглов посетил торжественное мероприятие по закладке противоминного корабля «Анатолий Шлемов». Церемония прошла на Средне-Невском судостроительном заводе и была приурочена к Международному военно-морскому салону в Петербурге.

Морской тральщик «Анатолий Шлемов» станет седьмым судном в линейке проекта 12700, шифр «Александрит», заложенным на судостроительном заводе. При его проектировании и строительстве используются современные технологии и оборудование, не имеющие мировых аналогов.

Судно состоит из самого большого по величине корпуса, который создан из монолитного стеклопластика. Пластик в свою очередь изготовлен способом вакуумной инфузии. Такой корпус намного легче и прочнее металлического. Корабль с течением времени не подвергается коррозии, поэтому его срок эксплуатации не имеет ограничений.

Все судна под кодом «Александрит» должны быть направлены на борьбу с морскими минами, в том числе находящимися в грунте. Отличием также является то, что корабль может уничтожить опасный объект на расстоянии с помощью безэкипажного катера.

Одной из основных отраслей экономики Петербурга является судостроение. В этой области у города есть большой потенциал. Главные судостроительные заводы и профессиональные работники отрасли сосредоточены именно в Петербурге.

За последнее время Александр Беглов посетил практически все крупнейшие судостроительные предприятия города, сообщают «Невские Новости».

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