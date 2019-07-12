Расследование выявило, как «Водоканал» под «крышей» Албина «сливал» миллионы на собак

Санкт-Петербург, 12 июля. Бывшее руководство ГУП «Водоканал» тратило миллионы на «золотых» охранных собак и проводило подставные «конкурсы» на госконтракты, при этом отыгрываясь на тарифах для петербуржцев. Миллиардные злоупотребления предприятия поощрял вице-губернатор Игорь Албин, выяснил юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

Общественник провел расследование деятельности «Водоканала», первую часть которого ранее опубликовало Федеральное агентство новостей. Ремесло в первой части расследования рассказал, как руководство предприятия сделало бизнес на вымогательстве денег у петербуржцев путем повышения тарифов.

Первую часть расследования прокомментировал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который лично курировал работу «Водоканала». Однако приведенные Албиным утверждения в свою защиту Ремесло опроверг общеизвестными фактами.

Общественник отметил, что Албин имел доступ к информации и не мог не видеть нарушений, однако не требовал отстранить от должности руководство ГУП. Кроме того, именно рабочая группа Албина приняла решение о повышении тарифов. А попытка обвинить в этом главу комитета Дмитрия Коптина является плохим способом уйти от ответственности, сообщает Ruposters.

Во второй части расследования юриста речь идет о многомиллиардных тратах «Водоканала», на что Албин закрывал глаза. В 2018 году Контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила нарушения в тратах.

Прежде всего, вызывает вопрос чрезмерно трепетное отношение руководства «Водоканала» к безопасности объектов. Предприятию потребовались «золотые» овчарки за 222 млн рублей. Заказ достался ООО «Охранное предприятие Руд-с».

Ранее компания получила госконтракт от «Водоканала» на 397 млн рублей.

По необъяснимому совпадению, на реализацию госзаказа поступили всего три заявки в одно и то же время, и все на 222 млн рублей, а цена была снижена на 0,37%. При этом реальные проблемы с безопасностью не решались годами, о чем свидетельствуют результаты проверки МЧС.

Кроме того, Контрольно-счетная палата выявила, что главной причиной убытков компании стал лизинг. Только в 2016 году предприятие потеряло 100 млн рублей. «Водоканал» работал с компанией «Север/Запад», позднее она была преобразована в ООО «Северо-Западная Лизинговая Компания». При этом руководителем компании был Владимир Агиян – близкий друг руководителя «Водоканала» Феликса Кармазинова. Компания получила контракты на 10 млрд рублей.

Ремесло пришел к выводу, что крупные закупки «Водоканала» распределялись между одними и теми же участниками, связанными между собой, в том числе родственными или дружескими узами. Участники искусственно создавали видимость конкуренции, но в реальности деньги получали одни и те же лица.

Теперь становится понятно, почему тарифы на воду для петербуржцев росли из года в год. Коррупционное безобразие в госпредприятии «Водоканал» находилось под контролем Албина. Именно он закрывал глаза на все мошеннические схемы и одобрял рост тарифов. Проведенное расследование Ремесло передаст для изучения в правоохранительные органы.

Юрист также обратил внимание на то, что впервые за долгое время новое руководство Петербурга не намерено замалчивать коррупционные скандалы. Глава Петербурга Александр Беглов дал понять городским чиновникам, что будет бороться с нарушениями и сливанием бюджетных средств, а также обеспечит справедливое формирование тарифов для горожан.