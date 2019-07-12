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Девочка оказалась в больнице после укусов матери

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Девочка оказалась в больнице после укусов матери

Санкт-Петербург, 12 июля. Восьмилетняя девочка была доставлена в больницу после укусов матери. Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению девочки, информирует пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области​​​.

Девочка была доставлена в больницу Калининского района в среду, 10 июля. Про телесные повреждения, нанесенные матерью, и о том, что они проживают вместе на Тихорецком проспекте, сообщила сама девочка. 

Похожий случай произошел в июне. Также в городскую больницу были доставлены дети 4 и 2 лет с укусами матери. По информации правоохранительных органов, мать совершила эти действия в нетрезвом состоянии. Также у малышей были обнаружены синяки и вырваны волосы.

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