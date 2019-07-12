Беглов раскрыл планы Петербурга по реставрации зданий со сложными фасадами

Санкт-Петербург, 12 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах города по реставрации зданий со сложными фасадами.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» обсудили важнейшие темы, касающиеся развития города. Одним из основных вопросов стал капитальный ремонт зданий. Градоначальник сообщил, что каждый год власти Северной столицы будут ремонтировать 25-30 объектов сложной конфигурации.

Беглов отметил, что 26 июня подписал закон, согласно которому надзор за такими объектами полностью переходит комитету по охране памятников. По словам градоначальника, в настоящее время в Петербурге насчитывается порядка 1851 таких зданий, из них 255 жилых домов со сложной архитектурой.

«И мы планируем отреставрировать их за 10 лет. То есть в течение каждого года нужно ремонтировать 25–30 таких зданий сложной конфигурации. У нас есть такие нехорошие примеры, как дом Бака, где обрушилась лепнина, здание на Малой Посадской, где из объемных элементов сделали плоские и ряд других неприятных ситуаций», — рассказал Беглов.

Он обратил внимание на то, что штат комитета по охране памятников будет увеличен, также вырастет и финансирование структуры.