Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двое воспитанников детского лагеря в Ленобласти развратили семилетнего мальчика

53
0 Оставить комментарий

Двое воспитанников детского лагеря в Ленобласти развратили семилетнего мальчика

Санкт-Петербург, 12 июля. Двое воспитанников детского оздоровительного лагеря «Ракета» в Ленинградской области развратили семилетнего мальчика, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

Заявление об инциденте подала мать вероятного пострадавшего. Женщина работает в лагере младшим сотрудником по кухне.

По ее словам, в отношении семилетнего сына были совершены развратные действия. Инцидент произошел накануне, 11 июля. Женщина уточнила, что предполагаемыми преступниками были воспитанники «Ракеты».

В лагерь «Ракета» был направлен отряд сотрудников полиции для выяснения всех обстоятельств.

В конце мая пользователи YouTube сообщили о появлении видео, на котором запечатлен стриптиз в исполнении аниматора в костюме кабана в стенах детского сада «Золотая рыбка» в Сургуте.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров