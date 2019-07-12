Двое воспитанников детского лагеря в Ленобласти развратили семилетнего мальчика

Санкт-Петербург, 12 июля. Двое воспитанников детского оздоровительного лагеря «Ракета» в Ленинградской области развратили семилетнего мальчика, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

Заявление об инциденте подала мать вероятного пострадавшего. Женщина работает в лагере младшим сотрудником по кухне.

По ее словам, в отношении семилетнего сына были совершены развратные действия. Инцидент произошел накануне, 11 июля. Женщина уточнила, что предполагаемыми преступниками были воспитанники «Ракеты».

В лагерь «Ракета» был направлен отряд сотрудников полиции для выяснения всех обстоятельств.

В конце мая пользователи YouTube сообщили о появлении видео, на котором запечатлен стриптиз в исполнении аниматора в костюме кабана в стенах детского сада «Золотая рыбка» в Сургуте.