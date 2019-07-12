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Беглов рассказал, как Петербург смог своевременно открыть «Академическую»

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Беглов рассказал, как Петербург смог своевременно открыть «Академическую»

Санкт-Петербург, 12 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» о ремонте станции метро «Академическая» и объяснил, что позволило открыть ее своевременно.

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы отметил, что первоначально были составлены жесткие графики и строители «действительно не подвели».

«Город взял на себя определенные обязательства перед строителями. А мы свои обязательства выполняем, и получилась действительно хорошая станция», — сказал градоначальник.

Беглов также напомнил, что летом абитуриенты поступают в вузы и открытие «Академической» было крайне необходимым. Он также обратил внимание на то, что петербуржцам приходилось пользоваться наземным общественным транспортом и испытывать неудобства.

Врио губернатора Петербурга добавил, что при ремонте станции применялись абсолютно новые технологии, которые позволили улучшить ее использование. Специалисты оборудовали новые эскалаторы, улучшили условия для маломобильных групп, в том числе для матерей с детьми на колясках.

«Очень удобная, хорошая станция получилась, я похвалил строителей. Обязательно отметил их труд», — добавил Беглов.

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