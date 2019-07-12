Санкт-Петербург, 12 июля. Глава Петербурга Александр Беглов обсудил проблему протекающих кровель в домах Петербурга. Временно исполняющий обязанности губернатора города подчеркнул, что некачественно выполняющие свои обязанности управляющие компании нужно лишать лицензий.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на «78 канале» был показан сюжет о протечке кровли на Невском проспекте. Жители одного из домов обратились к Беглову за помощью. Как уточнил губернатор, он поручит руководителю Центрального района разобраться в этой ситуации.

Беглов рассказал о мерах против некачественно работающих управляющих компаний. Как пишет издание «Невские новости», по его словам, если управляющая компания не в силах справиться с проблемой, будет оказано содействие. Также глава Петербурга призвал горожан быть внимательными при выборе управляющей компании, которую нанимают граждане для обслуживания и ремонта своей собственности.

Ранее Беглов пообещал благоустроить 500 дворов в Петербурге. Шесть миллиардов рублей выделено на благоустройство петербургских дворов и ремонт кровель, сообщил глава Петербурга Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга рассказал жителям Кировского района города, что 500 дворов и две тысячи кровель будут приведены в порядок. По его словам, на эти цели выделено шесть миллиардов рублей. Градоначальник назвал бюджет Петербурга социальным. По его словам, приоритетом для властей являются жители и их здоровье. Например, внедрение системы «Бережливая поликлиника», которое началось с детских поликлиник.

«Детская поликлиника должна выглядеть как детский сад», — сказал он.

Также врио губернатора Северной столицы напомнил о системе социальных участков, которая заработала 1 июля. В данный момент система функционирует в 13 районах Петербурга, но постепенно число районов будет увеличиваться.

«Не вы будете бегать за льготами, а льготы будут бегать за вами», — добавил глава Северной столицы.

Такую систему петербургский градоначальник назвал правильной, поскольку в городе живет большое число представителей старшего поколения. Отмечается, что на сегодняшний день за консультацией обратились 11 тысяч человек.