Беглов анонсировал конкурс на наполнение подземного пространства Арт-парка

Санкт-Петербург, 12 июля. Внешний облик подземной части санкт-петербургского Арт-парка будет определен по итогам конкурса. Об это заявил губернатор города Александр Беглов.

Выступая в эфире вечерней передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым», Беглов рассказал, что город намерен объявить новый конкурс на тему Арт-парка. По его итогам решат, как именно будет выглядеть подземное пространство парка.

«После конкурса на название для Арт-парка мы спросим у горожан, что будет под землей. Вверху будет парк, а вот насчет подземного пространства они должны определиться сами. Это могут театры, музеи, ресторанчики небольшие, креативные пространства, помещения для выставок, мастерские для работы художников, театральных деятелей — что угодно», — подчеркнул Беглов.

Он добавил, что парк обязательно будет создан в Петербурге, напомнив, что указ об этом парке подписал лично президент Владимир Путин.

Напомним, около 80% петербуржцев, принявших участие в соответствующем опросе, высказались за создание Арт-парка в историческом центре города.

По проекту возле Биржевого моста планируется построить театрально-выставочный комплекс с подземной парковкой. Оставшаяся территория будет озеленена и превратится в общественное пространство. Проект уже подписан российским лидером.