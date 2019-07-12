Беглов и певец Антонов обсудили дальнейшую судьбу фестиваля «Белые ночи»

Санкт-Петербург, 12 июля. Народный артист России Юрий Антонов рассказал о теплом отношении к фестивалю «Белые ночи Санкт-Петербурга» врио губернатора города Александра Беглова.

В четверг в Ледовом дворце открылся международный музыкальный фестиваль «Белые ночи», который проходит при поддержке правительства Петербурга. На концерте-открытии фестиваля выступил музыкант Юрий Антонов, рассказавший о своей беседе с Бегловым.

«Александр Дмитриевич очень положительно относится к этому фестивалю, будет его поддерживать в дальнейшем», — цитируют слова Антонова «Невские новости».

По словам музыканта, с главой города он обсудил судьбу фестиваля, и в будущем у мероприятия все должно быть хорошо.

Фестиваль продолжится до 13 июля. На нем выступят звезды мировой величины: Бонни Тайлер, Джосс Стоун, Крис Норман, и популярные отечественные исполнители.

«Белые ночи» — грандиознейшее музыкальное событие, которое находит отголоски не только в России, но и за пределами страны. За 25 лет фестиваль успели посетить десятки знаменитых гостей, таких как Эрос Рамазотти, Вуди Аллен, Джеймс Деруло, Ален Делон и другие.