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Беглов анонсировал расширение мер социальной поддержки

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Беглов анонсировал расширение мер социальной поддержки

Санкт-Петербург, 11 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил о дополнительных мерах социальной поддержки, которые ввели недавно в городе. 

В эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник рассказал, что его команда работает над тем, чтобы расширять возможности службы социального такси. 

Это будет происходить поэтапно. На днях в рамках первого этапа глава города увеличил список категорий граждан, которые могут пользоваться этой услугой, внеся изменения в Социальный кодекс. В список вошли, в частности, дети-инвалиды, а также дети, страдающие онкологическими заболеваниями, и инвалиды по зрению II группы, нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации.

Ранее в передаче Беглов заявил, что ситуация, когда отдельные предприятия используют реки и каналы для сброса своих вод, является недопустимой. Комментируя сброс вод некоторых предприятий в реки и каналы города, Беглов назвал такую практику «безобразием» и пообещал разобраться с ней.

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